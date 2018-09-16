سياسي عراقي يكشف عن مضمون رسالة تلقاها من صدام حسين

كشف سياسي عراقي عن مضمون رسالة مثيرة، تلقاها عن طريق الصليب الأحمر من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء قبوع الأخير في السجن، عبّر فيها عن شدة ندمه تجاهه.

وقال السياسي العراقي حسن العلوي في حديث تلفزيوني بثته قناة "هنا بغداد"، إن "صدام حسين بعث له برسالة يشكره على دفاعه عن زوجته ساجدة خير الله، بعد أن تحدث عنها الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني بكلام يسيء لها".

وأضاف السياسي العراقي المعارض لصدام أنه على الرغم من ملاحقة صدام له، إلا أنه دافع عن زوجته ساجدة لأنها امرأة رئيس وسمعتها كانت طيبة ودفاعه هو جز ءمن شيم العرب.

وأشار العلوي إلى أن "الرئيس العراقي الراحل عبر عن ندمه الشديد لدرجة شتمه لنفسه في الرسالة على ممارساته بحقه بعد 25 عاما من المعارضة".

وتحدث العلوي في المقابلة التلفزيونية عن تفاصيل الحادث الذي دعا الرئيس العراقي للكتابة عنه من سجنه، وكيف رد على الزعيم الكردي الذي أصبح في ما بعد رئيسا للعراق لدورتين انتخابيتين.

المصدر: مواقع نت