الوحدات الكردية: لا نشارك في معركة إدلب

أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود عدم وجود أي مقاتلين من قسد أو وحدات الحماية في إدلب وعدم المشاركة في الحملة، نافيا ما يجري تداوله بهذا الشأن.

وجاء في البيان الذي أصدره نوري محمود حول ادعاءات مشاركة وحدات حماية الشعب في معركة إدلب "مع تزايد الحديث عن احتمال بدء حملة عسكرية على مدينة إدلب وريفها تداولت بعض وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي عناوين إخبارية، معتمدة على تكهنات، حول احتمالية مشاركة قواتنا في وحدات حماية الشعب في هذه الحملة."

"إننا في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة نؤكد للرأي العام بأن قواتنا مستمرة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومصممة على اجتثاث جذوره من شمال شرق سوريا، نحن نحارب ضد جيش الاحتلال التركي... وضد مرتزقة داعش التي تساند قواتها من قبل الاحتلال التركي ... نؤكد أنه ليس هناك أي تواجد لقواتنا في إدلب، ولم نشارك في هذه المعركة".

المصدر: هاوار