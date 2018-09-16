الصلح ينهي الخلاف بين العبادي والمهندس بعد أزمة البصرة

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم الأحد، عن تصالح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بعد أزمة البصرة التي أظهرت خلافهما للعلن.

وقال المصدر لـRT: "العبادي والمهندس التقيا نهاية الأسبوع الماضي في بغداد وتم خلال اللقاء الصلح بينهما، والعبادي هو الذي بادر للصلح".

وأضاف: "بعد عقد الصلح أعلن العبادي عن زيادة المخصصات المالية لرواتب الحشد التي كانت واحدة من الأسباب الأساسية للخلاف".

واشتدت حدة الخلاف بين العبادي والمهندس بعد أحداث البصرة، حيث اتهم الأخير الولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك، في إشارة منه إلى تعاون العبادي معها على اعتباره مدعوما من واشنطن.

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وتحدث المهندس أيضا خلال مقابلة تلفزيونية عن عدم إيفاء العبادي بوعوده تجاه الحشد الشعبي، واتهمه بعرقلة قانون الحشد في مجلس النواب.

وأعلن العبادي الخميس الماضي عن زيادة المخصصات المالية لقوات الحشد الشعبي كي تتساوى في أجورها مع المجندين في باقي القوى الأمنية.

المصدر: RT