مصدر كردي يسمّي المرشح الأوفر حظا لرئاسة العراق

ذكر مصدر سياسي كردي، أن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية هو ملا بختيار، وأن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سيجتمع اليوم لبحث مرشح رئاسة الجمهورية.

ونقلت " السومرية نيوز" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سيعقد اليوم اجتماعا مهما في السليمانية لبحث موضوع مرشح رئاسة الجمهورية".

وكان مصدر كردي رفيع المستوى قد كشف الخميس، عن توصل حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لاتفاق يقضي بمنح الأخير منصب رئاسة الجمهورية بعد مفاوضات جرت بين الطرفين.