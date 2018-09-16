 
مباشر

قصف مطار دمشق.. رواية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

قصف مطار دمشق.. رواية إسرائيلية
AFP HANDOUT / SANA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksmy

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم الأحد، أن إسرائيل دمرت الليلة الماضية طائرة شحن إيرانية من طراز "بوينغ"، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.

وأضافت القناة، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أيضا مخازن سلاح في ورشات ومخازن مخصصة للصيانة في المطار المذكور، تم تمويهها بوضع شعارات الأمم المتحدة وشركة النقل العالمية DHL على سطحها.

واستندت القناة في أنبائها لتقارير لم تحدد مصدرها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض الرد على استفساراتها حول الغارة قائلا إنه "لا يعلق على تقارير كهذه".

وحسب القناة العبرية، كان من المقرر أن يتم تسليم السلاح الذي نقلته الطائرة الإيرانية في دمشق، إما للحكومة السورية، أو لفصائل شيعية موالية لطهران تقاتل إلى جانب الجيش السوري.

إقرأ المزيد
ماذا الذي تم قصفه قرب مطار دمشق الدولي؟

وكانت وكالة أنباء "سانا" الرسمية السورية للأنباء، قد أفادت بأن إسرائيل قصفت مطار دمشق الدولي مساء السبت، دون أن تورد أي تفاصيل عن الغارة أو نتائجها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا