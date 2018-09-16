قصف مطار دمشق.. رواية إسرائيلية

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم الأحد، أن إسرائيل دمرت الليلة الماضية طائرة شحن إيرانية من طراز "بوينغ"، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.

وأضافت القناة، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أيضا مخازن سلاح في ورشات ومخازن مخصصة للصيانة في المطار المذكور، تم تمويهها بوضع شعارات الأمم المتحدة وشركة النقل العالمية DHL على سطحها.

According to multiple reports the alleged #Israeli airstrike destroyed an #IRGC 747 cargo plane, as well as warehouses inside #Syria#Damascus Airport. There are pictures circulating of these warehouses with the roofs marked "UN" and "DHL" which veracity is yet to be proved. pic.twitter.com/JisKKoEk4B — Observer IL - 🅾️🅱️🔺️ (@Obs_IL) September 16, 2018

واستندت القناة في أنبائها لتقارير لم تحدد مصدرها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض الرد على استفساراتها حول الغارة قائلا إنه "لا يعلق على تقارير كهذه".

وحسب القناة العبرية، كان من المقرر أن يتم تسليم السلاح الذي نقلته الطائرة الإيرانية في دمشق، إما للحكومة السورية، أو لفصائل شيعية موالية لطهران تقاتل إلى جانب الجيش السوري.

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وكانت وكالة أنباء "سانا" الرسمية السورية للأنباء، قد أفادت بأن إسرائيل قصفت مطار دمشق الدولي مساء السبت، دون أن تورد أي تفاصيل عن الغارة أو نتائجها.

المصدر: وكالات