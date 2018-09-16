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إصابة 13 شخصا في حادث خروج قطار عن سكته في مصر

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إصابة 13 شخصا في حادث خروج قطار عن سكته في مصر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 13 شخصا في حادث خروج قطار عن سكته في محطة شبين الكوم الجديدة بمحافظة المنوفية.

وأكد مدير مرفق الإسعاف أمجد عبد الحميد، أن الوزارة دفعت بـ15 سيارة لنقل المصابين تحت إشرافه وبرئاسة مشرف عام إسعاف المحافظة.

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وبين المسؤول المصري أنه تم نقل 13 حالة من الإصابات بينهم 5 سيدات أصبن بالهلع من الحادث، و7 حالات أخرى ما بين كدمات وكسور بسيطة إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

وقالت مصادر مسؤولة في السكك المصرية، إن الحادث وقع بسبب تجاوز السائق للسرعة أثناء رحلته من طنطا إلى القاهرة على خط طنطا منوف القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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