إصابة مستوطن بعملية طعن وإصابة المنفذ بالرصاص قرب بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين ظهر اليوم الأحد بذريعة طعن مستوطن قرب مفرق مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن شابا طعن مستوطنين اثنين وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

ووفق رواية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن وقوع عملية طعن وإصابة مستوطن، فيما تم إطلاق النار من قبل مستوطن تواجد بالمكان على فلسطينيي بشبهة تنفيذ عملية الطعن.

ووفق مصادر محلية فمنفذ عملية الطعن شاب (17 عاما) من جنوب الخليل، وجراحه متوسطة وتم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT