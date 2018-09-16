وفاة أحد أقطاب الأغنية الجزائرية

توفي المطرب الجزائري جمال علام عن عمر يناهز 71 سنة، في مستشفى فرنسي، بعد صراع طويل مع المرض.

والفنان الراحل ولد في 26 يوليو 1947 بمحافظة بجاية الواقعة في منطقة القبائل في شمال شرقي الجزائر.

تعلّم الفقيد، الموسيقى في الجزائر. وفي عام 1967، عمل في مسرح جيمناز بباريس وتعرف هناك على مطربين فرنسيين معروفين، مثل جورج موستاكي وليو فيري وبرنار لافيليي.

وفي 1973 نشر أول ألبوم له تحت عنوان "مارا-اديوغال" (اسم أمازيغي ومعناه بالعربية: عندما يعود)، كما أصدر ثاني عمل فني بعنوان "أحلام الريح" في 1978، ثم ألبوم "سي سليمان" في 1981، ثم ألبوم "ساليمو" في 1985.

وفي 2001، حقق النجاح الباهر في الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، بفضل "غورايا"، عمله المشترك مع الموسيقي الجزائري صافي بوتلة.

وفي السينما، قام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدة أفلام روائية ووثائقية، وظهر كممثل في أكثر من 10 أفلام جزائرية وفرنسية.

المصدر: وكالات