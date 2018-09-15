قنوات دبلوماسية بين الكويت ولبنان للحد من "الإساءة الإعلامية"

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر مطلعة أنه سيتم تحريك مجموعة من القنوات الدبلوماسية بين لبنان والكويت لوضع حد للإساءة إلى الأخيرة من خلال سفيري البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن الكويت لا تلتفت لآراء شخصية لا تمثل الدولة اللبنانية، مضيفة أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى أي تصعيد، مؤكدة أن العلاقة اللبنانية الكويتية وطيدة ولن تنال منها مثل هذه الأمور.

من جانبها، قالت مصادر في وزارة الإعلام إن قناة "المنار" ليس لها أي ترخيص أو مكتب في البلاد، وتم شطبها من اتحاد إذاعات وقنوات الدول العربية والقنوات الفضائية الخاصة العام الماضي.

وقد استنكرت وزارة الإعلام الكويتية ما ورد على لسان أحد الإعلاميين في قناة "المنار" اللبنانية، حول زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مؤخرا لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها، وذلك بعد انتقاد أحد الإعلاميين الأمير صباح الأحمد الصباح عبر قناة "المنار" اللبنانية، واحتجاج الكويت.

كذلك دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى وضع حد لما وصفه بـ"تجاوزات" قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني ضد الخليج وقادته، بعد إساءتها إلى أمير الكويت.

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المصدر: القبس + وكالات