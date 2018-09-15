خبير اقتصادي سوداني يرفض تولي منصب وزير المالية

رفض الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت، رسميا منصب وزير المالية في حكومة السودان الجديدة، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

ووفقا للوكالة السودانية، فقد كلف الرئيس السوداني عمر البشير بعد إعلان حمدوك رسميا اعتذاره عن تولي المنصب، رئيس الوزراء الجديد معتز موسى عبد الله بتولي حقيبة المالية.

وكان البشير قد عين رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وأوعز بخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث في إطار خطة تخفيض للإنفاق الحكومي في بلد يعاني اقتصاده من ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة.

ويواجه السودان تضخما بلغ في يوليو الماضي نحو 64 % على أساس سنوي ونقصا في العملة الصعبة أدى إلى نقص في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.

يشار إلى أن عبدالله حمدوك حاصل على بكالوريوس من جامعة الخرطوم، ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر، ولديه خبرات في مجالات إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد.

وشغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011. من 2008— 2003، وعمل في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط. وعُين في 2016 في منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية.

المصدر: "رويترز"