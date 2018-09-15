السوريون ينتخبون الأحد ممثلي المجالس المحلية ومجالس المحافظات

ينتخب السوريون يوم الأحد 16 سبتمبر، ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا.

ويبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا، ومن المقرر أن تغلق الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر.

ودعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الانتخابي لما لذلك من أهمية وأثر كبير في اختيار ممثلين قادرين على القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري.

المصدر: سانا