 
مباشر
عاجل
سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي

السوريون ينتخبون الأحد ممثلي المجالس المحلية ومجالس المحافظات

أخبار العالم العربي

السوريون ينتخبون الأحد ممثلي المجالس المحلية ومجالس المحافظات
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksku

ينتخب السوريون يوم الأحد 16 سبتمبر، ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا.

ويبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا، ومن المقرر أن تغلق الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر.

ودعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الانتخابي لما لذلك من أهمية وأثر كبير في اختيار ممثلين قادرين على القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "اكتساح 2018".. الجزائر تجري مناورات على الحدود مع المغرب!! ماذا يجري في المنطقة؟