إيران أول المهنئين بانتخاب الحلبوسي رئيسا لبرلمان العراق

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي العراق على انتخاب نوابه محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بعد فترة جمود سياسي شهدتها البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قاسمي هنأ الشعب العراقي بهذه المناسبة، مؤكدا موقف بلاده المبدئي والداعم لوحدة العراق وديمقراطيته وسيادته.

واعتبر قاسمي أن انتخاب الحلبوسي خطوة هامة وضرورية من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربا عن أمله في توفر الظروف لانتخاب رئيس للعراق وكذلك رئيس للوزراء في المستقبل القريب.

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المصدر: مهر