باسيل: نجحنا سياسيا بإسقاط مشروع توطين السوريين

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم السبت أن الحكومة نجحت في اسقاط مشروع توطين اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وقال الوزير باسيل في كلمة له أمام مؤتمر الطاقة الاغترابية الإقليمي الثالث لشمالي أميركا:" نجحنا سياسيا في إسقاط مشروع توطين السوريين، وشكلنا اللجنة اللبنانية الروسية لتنفيذ المبادرة الروسية بخصوص عودتهم، ونعمل مع الخارجية السورية على إزالة العراقيل من أمام عودتهم".

وأكد الوزير اللبناني أن "مسألة مقاومة التطوين ورفض إحلال النازحين واللاجئين مكان المنتشرين ليست فقط سياسية"، قائلاً: "لا نريد أن نعمل رؤساء جمهورية من أجل قضية التوطين"، مشيراً إلى أن "لبنان أمام مواجهة اقتصادية وهي بحاجة إلى المنتشرين".

وختم باسيل بالقول إن "صلاحيات رئيس الجمهورية في منح الجنسية حق وواجب نطالب بممارسته بشكل دوري من خلال آلية طرحناها"، داعيا "كل منتشر لا تشمله قوانين الجنسية الحالية إلى أن يتقدم بطلبه إلى بعثاتنا"، مشيرا إلى أننا "شكلنا فريقا في الخارجية لمتابعة كافة الملفات".

المصدر: "النشرة" اللبنانية