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ظهور صورة قاتل السفير الروسي لدى تركيا في إدلب

أخبار العالم العربي

ظهور صورة قاتل السفير الروسي لدى تركيا في إدلب
AFP صورة أرشيفية
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بموازاة التحضيرات إلى إطلاق المرحلة النشطة لعملية إدلب شهدت المدينة ومحيطها خروج مظاهرات رفعت خلالها شعارات تحريضية مطالبة بـ"الحماية التركية وحماية الفصائل".

وذكر ناشطون معارضون أن المظاهرات التي جرت تحت شعار "لا بدیل عن إسقاط النظام"، رفعت فيها الأعلام التركية، فيما حمل بعض المتظاهرين لافتة وضعت عليها صورة تظهر لحظة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، على يد المواطن التركي يدعى مولود ميرت ألطنطاش في أنقرة عام 2016.

وكتب على اللافتة: "بمثل هؤلاء ننتصر.. الأتراك إخواننا".

المصدر: RT + وكالات

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