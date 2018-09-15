 
مباشر

الشؤون الاجتماعية الكويتية تنفي اقتحام موظفيها الحسينيات ومصادرة وقفها

أخبار العالم العربي

الشؤون الاجتماعية الكويتية تنفي اقتحام موظفيها الحسينيات ومصادرة وقفها
Reuters Hamad I Mohammed
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksji

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام مفتشي الوزارة بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات فيها.

وأوضحت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن وزارة الشؤون معنية وفقا للقانون بمتابعة ومراقبة العمل الخيري وأموال التبرعات في كافة مناطق البلاد بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها الداخلية والخارجية والأوقاف وغيرها من الجهات الأخرى.

ونفت الهاجري في تصريح صحفي أن يكون مفتشو الشؤون قاموا باقتحام بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات فيها، مؤكدة أن الحسينيات ليست تحت إشراف وزارة الشؤون وأن المساجد أيضا ليست تحت إشراف الشؤون، إلا أن الوزارة تراقب جمع التبرعات في المساجد.

واستبعدت أن تكون هناك ولو حالة اقتحام واحدة لأي حسينية، مشيرة إلى أن مفتشي الشؤون يأخذون الأذن من أصحاب الحسينية قبل دخولها، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو متابعة أموال التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصول التبرعات إلى الجهات المتبرع لها وفقا للقوانين الناظمة للعمل الخيري.

وأكدت حرص الوزارة على تطبيق القانون وحماية أموال المتبرعين في الحسينيات في الوقت الذي تراقب فيه الوزارة وتتابع عن كثب جمع التبرعات في المساجد وتخضعها للقوانين المعمول بها.

المصدر: تويتر + الجريدة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا