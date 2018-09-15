الشؤون الاجتماعية الكويتية تنفي اقتحام موظفيها الحسينيات ومصادرة وقفها

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام مفتشي الوزارة بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات فيها.

وأوضحت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن وزارة الشؤون معنية وفقا للقانون بمتابعة ومراقبة العمل الخيري وأموال التبرعات في كافة مناطق البلاد بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها الداخلية والخارجية والأوقاف وغيرها من الجهات الأخرى.

2-ونفت الهاجري في ان يكون مفتشوا الشؤون قاموا باقتحام بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات بها مؤكدة ان الحسينيات ليست تحت اشراف وزارة الشؤون لكن المساجد ايضا ليست تحت اشراف الشؤون وان الوزارة تراقب جمع التبرعات في المساجد وانه لم تتم مصادرة صندوق تبرعات واحد داخل اي حسينية — وزارة الشئون الإجتماعية (@MOSAL_Q8) September 14, 2018

ونفت الهاجري في تصريح صحفي أن يكون مفتشو الشؤون قاموا باقتحام بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات فيها، مؤكدة أن الحسينيات ليست تحت إشراف وزارة الشؤون وأن المساجد أيضا ليست تحت إشراف الشؤون، إلا أن الوزارة تراقب جمع التبرعات في المساجد.

واستبعدت أن تكون هناك ولو حالة اقتحام واحدة لأي حسينية، مشيرة إلى أن مفتشي الشؤون يأخذون الأذن من أصحاب الحسينية قبل دخولها، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو متابعة أموال التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصول التبرعات إلى الجهات المتبرع لها وفقا للقوانين الناظمة للعمل الخيري.

1-اكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون معنية وفقا للقانون بمتابعة ومراقبة العمل الخيري واموال التبرعات في كافة مناطق البلاد بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها الداخلية والخارجية والاوقاف وغيرها من الجهات الاخرى pic.twitter.com/QWvqWCVXfO — وزارة الشئون الإجتماعية (@MOSAL_Q8) September 14, 2018

وأكدت حرص الوزارة على تطبيق القانون وحماية أموال المتبرعين في الحسينيات في الوقت الذي تراقب فيه الوزارة وتتابع عن كثب جمع التبرعات في المساجد وتخضعها للقوانين المعمول بها.

المصدر: تويتر + الجريدة