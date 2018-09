الحريري: نرفض أي تطاول على أمير الكويت

View this post on Instagram

نرحب بتكليف القاضي سمير حمود المباحث بتفريغ مضمون المقابلة التي اجريناها على “المنار” وذلك تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني. ‏ونتحمل كامل المسؤولية اذا كان المضمون يستحق الذهاب الى محكمة المطبوعات وللتذكير..هذا ما قلناه وفيه كل الحرص على الودّ لدولة الكويت واميرها. هذا في الشخصي..اما في السياسة فالموقف بالموقف..والسلام