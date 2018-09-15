الحريري: نرفض أي تطاول على أمير الكويت

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها، وذلك بعد انتقاد أحد الإعلاميين الأمير صباح الأحمد الصباح عبر قناة "المنار" اللبنانية، واحتجاج الكويت.

ونقل مكتب الحريري عنه قوله: "ما حصل على إحدى الشاشات أمس هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت وسائر الإخوة العرب".

"القضاء اللبناني يحقق في الأمر، لتطبيق القانون الذي يحمي الجميع وبالتالي مصلحة لبنان واللبنانيين".

القضاء يطلب تفريغ مقابلة زهران والأخير يرحب

وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ مضمون المقابلة التي أجراها زهران تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني.

ورحّب الإعلامي سالم زهران بتكليف النائب العام وقال: "نتحمل كامل المسؤولية إذا كان المضمون يستحق الذهاب إلى محكمة المطبوعات".

وتابع: "ما قلناه، فيه كل الحرص على الودّ لدولة الكويت وأميرها، هذا في ما يتعلق بالجانب الشخصي، أما في السياسة فالموقف بالموقف".

مطالبات بإغلاق مكاتب "المنار" اللبنانية في الكويت



ولاقت التصريحات استنكارا واستهجانا واسعا من قبل النشطاء في دولة الكويت، الذين طالبوا بإغلاق مكاتب القناة في البلاد وطرد مراسليها.

المدعو #سالم_زهران لا يمثل الزهارين — عبدالمحسن (@abdulmohsen_zh) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

لا استغرب

مجرد بوق ينفث سموم مرشده

في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير

وضعهم امام

الحقيقة المحسومة

بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد

لذلك يستاء منها اذناب ايران

"وإن الضغن

بعد الضغن!

يبدو عليك

ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنارpic.twitter.com/PSDtKnl1bP — د.فالح عبدالله العزب 🇰🇼 (@DR_FAlazab) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

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وقال وزير العدل الكويتي السابق الدكتور فالح العزب في تعليق بهذا الصدد: "لا أستغرب الأمر. فهذا مجرد بوق ينفث سموم مرشده في محطاتهم التي لوثها الحقد لسمو الأمير".

المصدر: وكالات