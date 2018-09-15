شاب يضرم النار في فتاة تقدم لزواجها وفوجئ برفضه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يؤكد أصحابه أنه لشاب عربي أضرم النار في فتاة تقدم لها للزواج، وفوجئ برفض عائلتها له.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة اقتحام الشاب المذكور مكان عمل الفتاة، وكيف بدأ يتشاجر معها ويعتدي عليها بالضرب، قبل أن يشعل النار بها ويفر هاربا.

كما يبدو في الشريط شخصان يحاولان مساعدتها وإطفاء النار التي كانت أقوى منهما.