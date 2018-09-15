بلجيكا تلغي تمويل المدارس في مناطق السلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة التعليم البلجيكية، أنها ستتوقف عن تمويل بناء المدارس في مناطق السلطة الفلسطينية، "لأن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تخلد أسماء الإرهابيين" بإطلاقها على هذه المدارس.

وورد في بيان عن وزارة التربية والتعليم البلجيكية: "طالما حملت هذه المدارس أسماءا تمجد الإرهاب، فلن تتمكن بلجيكا من مواصلة التعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية ولن تقدم المزيد من الأموال لبناء المدارس".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بلجيكا أنها ستمنح وكالة "أونروا" 123 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، وطالبت بلدان العالم بمد يد المساعدة للفلسطينيين عقب قرار واشنطن تجميد ملايين الدولارات التي كانت مخصصة للـ"أنوروا" وغوث الفلسطينيين.

المصدر: "i24news.tv"