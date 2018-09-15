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ظريف: نسعى لتفادي إراقة الدماء في إدلب

أخبار العالم العربي

ظريف: نسعى لتفادي إراقة الدماء في إدلب
AFP ANAS AL-DYAB
ريف إدلب
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شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن طهران تسعى للحيلولة دون وقوع حمام دم في إدلب، مستبعدا الحل العسكري للأزمة السورية.

وقال ظريف في معرض حديثه لمجلة "شبيغل" الألمانية اليوم السبت: "نسعى إلى الحد من التوتر والحيلولة دون المزيد من حمامات الدم في المنطقة، ولا حلول عسكرية للأزمة السورية"، مبررا في هذه المناسبة الوجود الإيراني في سوريا.

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ويأتي تأكيد ظريف هذا، بعد أن دعا خلال زيارته إلى دمشق مطلع الشهر الحالي، إلى ضرورة "تطهير إدلب من بقايا الإرهابيين".

المصدر: RT

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