وحدات حماية الشعب الكردية تعزي بقتلى الجيش السوري في القامشلي

أعربت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية عن تعازيها لذوي عناصر الجيش السوري الذين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأسايش الكردية في مدينة القامشلي مؤخرا، وتعهدت بالتحقيق.

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وأصدرت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية بيانا جاء فيه:

"في الثامن من الشهر الجاري حدث اشتباك مؤسف بين قوات الأسايش وقوات النظام في مدينة قامشلو أدى لسقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وخلق جو من الشحن والتوتر خيم على أجواء مدينة قامشلو".

"في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الضحايا ونعبر عن عميق حزننا لما حدث، نؤكد أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق فور انتهائه، وندعو كلا الطرفين للهدوء، واتخاذ المصلحة الوطنية منطلقا للبحث عن الحلول".

يذكر أن مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا قد شهدت في الـ8 من الشهر الجاري اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية، والقوات الرديفة للجيش السوري أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم من الجيش.

المصدر: RT