الصدر يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

استقبل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم، يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

ونشر مكتب الصدر بيانا، قال فيه إنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة والوضع في العراق على وجه الخصوص وتناول اللقاء ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية لتقوم بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين العيش الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم.

المصدر: صفحة المكتب الخاص لمقتدى الصدر