إقبال شديد على معرض دمشق الدولي

شهد معرض دمشق الدولي في يومه الـ9 إقبالا شديدا تجاوز الـ500 ألف زائر للاطلاع على أجنحته وما تقدمه من معروضات، وحضور الحفل الفني والعروض الراقصة والفعاليات التي تتخلله.

وسجلت أيام المعرض الثمانية الماضية إقبالا كبيرا بلغ معدله الوسطي 200 ألف زائر يوميا إلا أن الإقبال تضاعف في اليوم التاسع نظرا لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مشاكل في النقل ولم ترد أي شكاو من المواطنين بخصوص نقلهم بين مدينة دمشق والمعرض وبالعكس.

ويختتم المعرض اليوم السبت برنامجه الفني بحفل نقابة الفنانين، فيما يختتم مسرح الطفل برنامجه بحفل غنائي يؤديه عدد من أطفال "ذا فويس كيدز" بينهم غنى أبو حمدان، وكمي غرز الدين، وأمير عموري.

المصدر: "سانا"