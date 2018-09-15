الكرد لم يحسموا أمر مرشحيهما لمنصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم السبت، عن عدم حسم الكرد حتى صباح اليوم أمر مرشحيهما لمنصبي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس البرلمان.

وقال المصدر لـRT إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني يريد تقديم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، بينما يصر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة هيرو أحمد، عقيلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني على أن يكون المنصب من حصة حزبها".

وأضاف: "الخلاف الأوسع يدور حول منصب نائب رئيس مجلس النواب الذي تتنافس عليه ثلاثة أحزاب رئيسية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب التغيير".

المصدر: RT