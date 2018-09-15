الإعمار في سوريا.. 26 ألف شقة سكنية في الديماس بريف دمشق

أعلنت المؤسسة العامة السورية للإسكان، أنه تمت المباشرة في بناء "الجزيرة 23" بمدينة الديماس الشبابية في محافظة ريف دمشق على مساحة 600 هكتار، لتتسع لـ26 ألف شقة سكنية.

وقالت مصادر في المؤسسة إن الجزيرة ستكون الأولى التي يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع بأيد عاملة وخبرات وطنية، وهي مؤلفة من حوالي 15 برجا سكنيا، ويتم تنفيذها حسب البرنامج المحدد لها على أن تنتهي خلال 600 يوم، وبقيمة تقديرية تصل إلى حوالي 6.5 مليار ليرة سورية.

وأشارت إلى أن "هناك مشروعا ثانيا تمت المباشرة فيه أيضا وهو الجزيرة 14، ويتألف من 16 برجا بحدود 950 شقة سكنية ومدة التنفيذ لهذا المشروع 700 يوم"، مبينة أنه "يتم حاليا العمل على الحفريات والقواعد البنيانية، إضافة إلى أن هناك أكثر من محور بهذا المشروع يتمثل في تأمين المرافق والبنى التحتية للمشروع".

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وقالت إنه ‏"سيتم توزيع الشقق بعددها الـ14 ألف شقة للمكتتبين الشباب، والـ12 ألف شقة لأصحاب الأراضي المستملكة واستثمار مناطق عن طريق المؤسسة لصالح دعم السكن الاجتماعي المتمثل بالسكن الشبابي الموجود بالمنطقة، والاعتماد بالتوزيع بعد انتهاء الجزيرة من كامل خدماتها ووفقا للدور".

وبينت المصادر السورية أن سبب تأخر البدء بتنفيذ هذه المدينة كان بعض العوائق المادية، فيما تم إزالة أغلب العوائق المتبقية بالتعاون مع جهات الإشغالات من الموقع.

المصدر: وسائل إعلام سورية