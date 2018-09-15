انفجار عنيف في منبج السورية

وقع انفجار قوي في مدينة منبج بريف حلب، الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري، وقوات التحالف الدولي بزعامة واشنطن، وسط أنباء عن تفجير آلية بعبوة ناسفة زرعت وسط المدينة.

وأسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص بينهم اثنان من المدنيين، وتؤكد بعض المصادر مقتل أحد عناصر الأمن المحلي وترجح إمكانية ازدياد عدد الضحايا بسبب وجود إصابات خطرة.

ووقع الانفجار بعد حوالي 48 ساعة من تفجير عبوة ناسفة في شارع المحكمة في منبج تسبب بمقتل طفل.

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وتشهد المدينة والقرى المحيطة بها بين الحين والآخر، تفجيرات تتسبب بإصابات بين المدنيين ورجال الفصائل الكردية.

ففي 18 أغسطس الماضي، أسفر تفجير لغم أرضي قرب سيارة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية البويهيج بالريف الغربي لمدينة منبج، عن إصابة عنصرين، كما سمع قبلها دوي انفجار عنيف بالقرب من منطقة العريمة في الريف الغربي لمنبج، تسبب بأضرار مادية وإصابة شخص على الأقل.

المصدر: وكالات