كيري يغضب ترامب بلقاء ظريف

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير خارجية بلاده الأسبق جون كيري، بعد تنظيم الأخير لقاءات مع مسؤولين إيرانيين عبر قنوات سرية، متهما إياه بمحاولة تقويض سياسة واشنطن إزاء طهران.

وكتب ترامب في تويتر: "جون كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدّي سوى إلى تقويض عملنا الجيّد على حساب الشعب الأمريكي".

وتابع: "لقد طلب منهم كيري الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيّئ"، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات عقدت دون علم الدبلوماسية الأمريكية.

وجاءت هذه الانتقادات ردا على اعتراف رئيس الدبلوماسية الأمريكية الأسبق كيري بأنه التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد تولي ترامب الرئاسة.

وفي إطار حملته للترويج لكتاب مذكراته، أقر كيري الذي كان وزيرا للخارجية إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وتولى التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران، بأنه التقى ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ مغادرته الحكومة وتولي ترامب الرئاسة.

إقرأ المزيد

وعندما سئل كيري عما إذا كان قدم المشورة لإيران بشأن كيفية التعامل مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، أجاب قائلا "لا، هذا ليس شأني".

وتابع: "كنت واضحا مع ظريف وقلت له إن عليكم الإقرار بأنّ العالم مستاء مما يحصل مع صواريخكم، وحزب الله وما يحدث في اليمن".

المصدر: وكالات