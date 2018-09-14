ناشطون: مقتل 20 من "قسد" في كمين لـ"داعش" بدير الزور

قتل مسلحون من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة، 20 مقاتلا من "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد أن نصبوا لهم كمينا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ووفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد استغل مسلحو "داعش" سوء الأحوال الجوية وعاصفة ترابية، فتقدموا وحاصروا مقاتلي "سوريا الديمقراطية"، وأطلقوا عليهم النار وألقوا باتجاههم عبوات ناسفة، وذلك خلال هجوم على منطقة هجين الخاضعة لسيطرة "داعش" في دير الزور.

وبدأت الاثنين المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تشنها قوات سوريا الديمقراطية بإسناد من طيران التحالف الدولي، وتعتبر الفصل الأخير من هجوم يهدف إلى القضاء على وجود تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

ويستهدف الهجوم الجيب الأخير الذي يسيطر عليه التنظيم على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، يتحصن نحو 3 آلاف مسلح من "داعش" معظمهم أجانب في منطقة هجين. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا أن بينهم "قادة من الصف الأول".

وأقر قياديون في قوات سوريا الديمقراطية ومتحدث باسم التحالف الدولي بأن العملية ستكون شاقة وخصوصا بسبب لجوء مسلحي "داعش" إلى وضع ألغام تعيق تقدم المقاتلين.

المصدر: أ ف ب