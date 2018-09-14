الشرطة السعودية تكشف تفاصيل اختطاف سيدة في القصيم

كشفت الشرطة السعودية في منطقة القصيم تفاصيل مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه سيدة اسمها فاطمة بنت فهد بن سعيد، أنها مختطفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن السيدة التي ظهرت في الفيديو كانت وقت تسجيل المقطع داخل شقة مفروشة في مدينة بريدة اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر، وقد صدر بحقها أمر بالقبض عليها من قبل النيابة العامة.

وأكدت الشرطة أن "السيدة المذكورة لم تكن في حالة اختطاف على الإطلاق كما ادعت، وحينما طلبت الجهات الأمنية منها الامتثال لما صدر بحقها رفضت الاستجابة وبادرت بالقيام بتسجيل المقطع الذي تزعم فيه أنها مختطفة".

اتصلت على أمن الدولة قسم المباحث الاداريه الان واتصلت على الدوريات الامنيه

والأشخاص يحاولون يلفون الموضوع انا بذمتكم@bip_ksapic.twitter.com/owrf4Lmm69 — فاطمة بنت فهد بن سعيد (@ifus81) 14 сентября 2018 г.

وأثناء محاولة إقناعها اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مهددة بإيذاء نفسها، حيث تمكنت الجهات الأمنية من السيطرة عليها ومنعها من الإقدام على أي فعل يعرضها للأذى، وأُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

المصدر: صحيفة "الرياض"