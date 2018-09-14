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هولندا تسحب مقاتلاتها من التحالف الدولي ضد داعش

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هولندا تسحب مقاتلاتها من التحالف الدولي ضد داعش
Reuters Kacper Pempel
F-16
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أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستسحب مقاتلاتها من طراز "إف-16" التي تشارك في حملات القصف ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بحلول أواخر هذا العام.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان "قررت الحكومة عدم تمديد استخدام مقاتلات (إف-16) في القتال ضد تنظيم (داعش) إلى ما بعد 31 ديسمبر".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن أربع مقاتلات "إف-16" هولندية تشارك في قصف التنظيم في العراق منذ أكتوبر 2014 وتم تمديد العمليات عندما قامت تلك المقاتلات بأولى مهامها في سوريا مطلع 2016.

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وأوضحت الحكومة الهولندية أن مشاركة قواتها العسكرية في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم "داعش" إلى تعزيز الأمن في العراق "لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم والاستمرار في حياتهم".

وسيتم نشر ما يصل إلى 50 جنديا هولنديا في شمال العراق "للتدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من داعش"، وسيبقى 12 عنصرا من القوات الخاصة في بغداد لمواصلة تدريب القوات العراقية.

كما سيبقى 20 مدنيا وعسكريا في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق والتي تركز على "تعزيز الأمن في العراق"، بحسب الحكومة الهولندية.

المصدر: أ ف ب

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