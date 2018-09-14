شعبية التيارات السياسية في لبنان بالأرقام!

أورد كتاب صدر عن "المؤسسة الدولية للمعلومات" في بيروت، أرقام مفصلة عن الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كما تعامل الكتاب بالأرقام مع نتائج الانتخابات النيابية التي جرت على أساس القانون النسبي والصوت التفضيلي، محددا الحجم الشعبي الفعلي للأحزاب والتيارات السياسية على مستوى البلاد.

ووفقا للنتائج التي رصدها الكتاب، فقد حل "حزب الله" في المرتبة الأولى، وحصل على أكثر من 342 ألف صوت، فيما حل "التيار الوطني الحر" في المرتبة الثانية، و"تيار المستقبل" في المرتبة الثالثة، تليه "حركة أمل" في المرتبة الرابعة.

وفيما يلي بيان بالأحزاب وأصواتها بشكل تراتبي:

ـ حزب الله 343.220

ـ التيار الوطني الحر 276.610

ـ تيار المستقبل 256.092

ـ حركة أمل 204.199

ـ حزب القوات اللبنانية 162.078

ـ الحزب التقدمي الاشتراكي 88.268

ـ تيار العزم 39.586

ـ حزب الكتائب اللبنانية 34.147

ـ تيار المردة 31.206

ـ الحزب السوري القومي 23.881

ـ جمعية المشاريع 18.759

ـ حزب الاتحاد 15.111

ـ حزب الحوار الوطني 14.777

ـ الجماعة الإسلامية 14.583

ـ التنظيم الشعبي الناصري 9.916

ـ الكتلة الشعبية 8.778

ـ حزب التوحيد العربي 7.664

ـ حزب البعث 7.171

ـ الحزب الشيوعي 7.105

ويضم الكتاب 12 فصلا ويتطرق إلى أعمار النواب وعدد المرشحات من السيدات وسقف الإنفاق المالي.

المصدر: "الميادين"