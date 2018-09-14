السعودية تتسلم أول مروحية أمريكية متعددة المهام

تسلم قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في نيويورك الأمريكية، الطائرة الأولى من نوع "MH-60R"، التي تعمل على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل.

وأعلن الغفيلي خلال كلمة ألقاها، اليوم أثناء حفل التدشين في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية، أن انضمام الطائرات العمودية القتالية المتعددة المهام "MH-60" للقوات البحرية الملكية السعودية، يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع.

وقال "إن هذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما يتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات في المنطقة، ولتسهم بالمشاركة مع القوات البحرية لدول الجوار لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

من جهته ثمن رئيس شركة "سكورسكي" التابعة لشركة "لوكهيد مارتن الأمريكية" دانيال شولتز، الشراكة بين القوات البحرية الملكية السعودية وشركة لوكهيد مارتن.

وفي سياق متصل، اعتبر مدير برنامج التعاون الدولي في القوات البحرية الأمريكية، اللواء فرانسيس مورلي، المشروع فرصة لتطوير العلاقة الاستراتيجية البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة بين البحريتين السعودية والأمريكية، تاريخية قديمة، وأن تسليم هذه الطائرات يمثل تطورا لهذه العلاقة.

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المصدر: صحيفة الرياض