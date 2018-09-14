 
مباشر

السعودية تتسلم أول مروحية أمريكية متعددة المهام

أخبار العالم العربي

السعودية تتسلم أول مروحية أمريكية متعددة المهام
www.alriyadh.com
طائرة "MH-60R"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksfw

تسلم قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في نيويورك الأمريكية، الطائرة الأولى من نوع "MH-60R"، التي تعمل على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل.

وأعلن الغفيلي خلال كلمة ألقاها، اليوم أثناء حفل التدشين في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية، أن انضمام الطائرات العمودية القتالية المتعددة المهام "MH-60" للقوات البحرية الملكية السعودية، يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع.

وقال "إن هذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما يتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات في المنطقة، ولتسهم بالمشاركة مع القوات البحرية لدول الجوار لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

من جهته ثمن رئيس شركة "سكورسكي" التابعة لشركة "لوكهيد مارتن الأمريكية" دانيال شولتز، الشراكة بين القوات البحرية الملكية السعودية وشركة لوكهيد مارتن.

وفي سياق متصل، اعتبر مدير برنامج التعاون الدولي في القوات البحرية الأمريكية، اللواء فرانسيس مورلي، المشروع فرصة لتطوير العلاقة الاستراتيجية البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة بين البحريتين السعودية والأمريكية، تاريخية قديمة، وأن تسليم هذه الطائرات يمثل تطورا لهذه العلاقة.

إقرأ المزيد
السعودية تشتري أسلحة أمريكية دقيقة التوجيه بـ7 مليارات دولار

المصدر: صحيفة الرياض

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. فرنسا تعترف بجرائم التعذيب في الجزائر.. ماذا يقول أحفاد "المليون شهيد"؟