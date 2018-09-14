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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مصفاة لـ"أرامكو" جنوب غربي السعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مصفاة لـ
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صاروخ تطلقه القوة الصاروخية لجماعة "أنصار الله
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أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، أن مقاتليها أطلقوا صاروخا على مصفاة لشركة "أرامكو" في منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ولم يعلق على هذا النبأ حتى الآن التحالف العربي الذي يخوض عمليات عسكرية في اليمن تحت قيادة السعودية، لدعم القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا).

المصدر: رويترز

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