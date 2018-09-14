تجدد التظاهرات في البصرة

تجددت بعد ظهر اليوم، الجمعة، التظاهرات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، للمطالبة بالخدمات والقصاص من "قتلة" المتظاهرين.

وقالت رؤى الساعدي، إحدى المتظاهرات لـRT، "تجددت تظاهراتنا اليوم من أجل المطالبة بالحقوق، ومن أجل أن نعيش حياة كريمة، وحتى نثبت للعالم بأننا لسنا جزءا من المخربين الذين عاثوا الخراب بالمدينة خلال الأيام الماضية".

وأضافت الساعدي "للأسف مشاركة النساء في تظاهرة اليوم ضعيفة تقريبا بسبب التهم وحملات التسقيط التي استهدفتهن خلال الأيام الماضية، لكنني على يقين بأنهن سيعدن من جديد قريبا".

وشهدت البصرة العراقية خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين.

المصدر: RT