الرئاسة التركية: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن فتح ممر إنساني في إدلب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة تتطلع إلى حماية الوضع الراهن لإدلب والحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال قالن إن مسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا أجمعوا، خلال مباحثات في اسطنبول جرت اليوم الجمعة، على أن أي هجوم على إدلب سيسفر عن عواقب خطيرة، لذا لا بد من التوصل إلى حل سياسي للمسألة.

وأضاف أن تدفق موجة جديدة متوقعة للنازحين السوريين حال إطلاق عملية إدلب سيشكل أزمة ليس فقط بالنسبة لتركيا وإنما للاتحاد الأوروبي.

في رده على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم بشأن فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من إدلب، قال كالين إن الحديث عن هذا الأمر "مبكر جدا"، وفقا لوكالة "رويترز".

المصدر: وكالات