 
مباشر

الرئاسة التركية: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن فتح ممر إنساني في إدلب

أخبار العالم العربي

الرئاسة التركية: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن فتح ممر إنساني في إدلبالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksf7

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة تتطلع إلى حماية الوضع الراهن لإدلب والحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال قالن إن مسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا أجمعوا، خلال مباحثات في اسطنبول جرت اليوم الجمعة، على أن أي هجوم على إدلب سيسفر عن عواقب خطيرة، لذا لا بد من التوصل إلى حل سياسي للمسألة.

وأضاف أن تدفق موجة جديدة متوقعة للنازحين السوريين حال إطلاق عملية إدلب سيشكل أزمة ليس فقط بالنسبة لتركيا وإنما للاتحاد الأوروبي.

في رده على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم بشأن فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من إدلب، قال كالين إن الحديث عن هذا الأمر "مبكر جدا"، وفقا لوكالة "رويترز".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. فلورنس يجتاح مدن الولايات المتحدة ويخلف دمارا