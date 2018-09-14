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مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة
RT
تظاهرات جمعة "المقاومة خيارنا"
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قتل فلسطينيان وأصيب 30 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية، على حدود قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة مقتل فتى (14عاما) شرق جباليا وشاب في الثلاثين من العمر شرق خان يونس، فيما أصيب 30 مواطنا تم نقل 20 منهم للمستشفيات.

وتجمع آلاف الفلسطينيين باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة والتي حملت عنوان جمعة "المقاومة خيارنا".

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما تمكن آخرون من قص أجزاء من السياج الحدودي شمال القطاع.

من جهتها أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إطلاق النار تجاه المتظاهرين شرق خان يونس ورفح. 

المصدر: RT + معا

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