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برلين: قرار واشنطن بحق منظمة التحرير الفلسطينية يصعب حل الدولتين

أخبار العالم العربي

برلين: قرار واشنطن بحق منظمة التحرير الفلسطينية يصعب حل الدولتين
Reuters Maxim Shemetov
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قالت وزارة الخارجية الألمانية إن قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل الدولتين، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الوزارة على لسان متحدثة باسمها: "نظرا لغياب التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الراهن، فإننا نشعر بالقلق من أن تسبب هذه الخطوة الأمريكية الجديدة الأحادية الجانب مزيدا من التشدد في المواقف وتصعب استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين".

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وقد بررت الإدارة الأمريكية الاثنين الماضي قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، قائلة إنها قلقة من محاولات فلسطينية لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.

من جانبها أكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن السبب وراء القرار الأمريكي هو "معاقبة الفلسطينيين على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية".

المصدر: وكالات

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