برلين تعرب عن استعدادها المشروط للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

أعلن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.

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وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في برلين اليوم: "إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد".

Wenn es eine politische Lösung in #Syrien gibt, die zu freien Wahlen führt, sind wir bereit Verantwortung beim Wiederaufbau zu übernehmen. Es ist in unserem Interesse, dass Syrien ein stabiles Land wird. Dafür muss man es wiederaufbauen. Da kommt uns eine wichtige Rolle zu. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 14 сентября 2018 г.

وأضاف: "ندرك حجم الرهان في سوريا، والأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب" شمال غربي سوريا.

Wir alle wissen, was in #Syrien auf dem Spiel steht. Es geht darum, das Schlimmste zu verhindern: eine neue humanitäre Katastrophe. Gegenüber meinem russischen Kollegen Lawrow werde ich heute unsere Erwartungen zum Ausdruck bringen, dass es keine Großoffensive in Idlib gibt. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 14 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات