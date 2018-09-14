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برلين تعرب عن استعدادها المشروط للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

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برلين تعرب عن استعدادها المشروط للمشاركة في إعادة إعمار سوريا
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أعلن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.

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وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في برلين اليوم: "إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد".

وأضاف: "ندرك حجم الرهان في سوريا، والأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب" شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات 

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