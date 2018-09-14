انطلاق اجتماع "المجموعة المصغرة حول سوريا" مع دي ميستورا

انطلق في جنيف اليوم الجمعة اجتماع ما يسمى بالمجموعة المصغرة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ونشر موقع RT أمس تسريبا لإعلان مبادئ "المجموعة المصغرة من أجل سوريا" الذي يفترض أن تسلمه دول المجموعة للمبعوث الأممي اليوم.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة أستانا وما يسمى بالمجموعة الدولية "المصغرة" حول سوريا.

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وشدد لافروف على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة، التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.