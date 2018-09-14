جاويش أوغلو: أردوغان سيبحث الملف السوري مع بوتين الاثنين المقبل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيبحث الملف السوري مع الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين المقبل.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في باكستان: "تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحا في سوريا على وجه العموم ومحافظة إدلب بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سوريا".

كما لفت الوزير التركي إلى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة على كافة المستويات لوقف الهجمات على إدلب، وأنها تناقش هذه المسألة مع جهات أخرى.

وتابع: "مستعدون للتعاون مع الجميع في مكافحة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية والصواب أن يقتل المدنيون والنساء والأطفال دون أي تمييز تحت ستار مكافحة المنظمات الإرهابية لأنه لا يمكننا إحلال الأمن والسلام بهذا الشكل".

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واستطرد قائلا: "يوم الإثنين المقبل سيعقد الرئيس أردوغان لقاء آخر مع بوتين، وسنواصل جهودنا في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الجهود التركية "تتلقى دعما دوليا ملحوظا".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في إجابة عن سؤال للصحفيين حول إمكانية لقاء الزعيمين في سوتشي الإثنين المقبل، وقال: "أجل، هذا اللقاء ممكن، ويجري الإعداد له"​​​.

المصدر: وكالات