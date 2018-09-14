ميركل تطير إلى الجزائر للقاء بوتفليقة

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتوجه الاثنين القادم في زيارة رسمية إلى الجزائر، تلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوكالة إن ميركل ستلتقي أيضا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، مشيرة إلى أن الزيارة ستشكل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتعزيز محاور الشراكة من أجل علاقات ثنائية متينة تقوم على أرضية تعاون اقتصادي مكثف.

ولفتت الوكالة إلى أنه تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، وأن ألمانيا تحتل المركز الرابع بين المصدّرين للجزائر بقيمة 2.3 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية