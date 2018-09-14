إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة في السودان

تبنى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان برئاسة عمر البشير، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة معتز موسى، ليحتفظ الحزب بعشر وزارات مقابل 11 وزارة لباقي الأحزاب.

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وأعلن مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم، عن أسماء وزراء الحكومة السودانية الجديدة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس بعد اجتماع عقده الرئيس البشير مع أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، حيث تم الإبقاء على الفريق أول عوض بن عوف وزيرا للدفاع، والدريري محمد أحمد وزيرا للخارجية، وفضل عبد الله وزيرا لرئاسة الجمهورية.

ومن أبرز التعديلات الوزارية اعتماد أحمد بلال عثمان وزيرا للداخلية وعبد الله حمدوك وزيرا للمالية، لتضم الحكومة بذلك 21 وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة.

المصدر: RT