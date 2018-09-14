مساعدات روسية ولوازم مدرسية لأطفال بلدة الغربية في درعا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksb5
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن توزيع مساعدات غذائية ولوازم مدرسية للأطفال في بلدة الغربية بمحافظة درعا بعد تطهيرها من المسلحين، وتزامنا مع بدء العام الدراسي في سوريا.
وقدمت وحدات من الجيش الروسي نحو 500 سلة غذائية وحقائب ولوازم مدرسية وملابس للأطفال في بلدة الغربية التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك في إطار استمرار المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا، في حملة لم تنقطع منذ اندلاع القتال هناك.
المصدر: "نوفوستي"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)