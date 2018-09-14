مساعدات روسية ولوازم مدرسية لأطفال بلدة الغربية في درعا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن توزيع مساعدات غذائية ولوازم مدرسية للأطفال في بلدة الغربية بمحافظة درعا بعد تطهيرها من المسلحين، وتزامنا مع بدء العام الدراسي في سوريا.

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وقدمت وحدات من الجيش الروسي نحو 500 سلة غذائية وحقائب ولوازم مدرسية وملابس للأطفال في بلدة الغربية التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك في إطار استمرار المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا، في حملة لم تنقطع منذ اندلاع القتال هناك.

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المصدر: "نوفوستي"