قتيل و13 جريحا بسقوط قذيفتي هاون في حلب

قتل شخص وأصيب 13 آخرون بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقهما مسلحون على أحياء سكنية في مدينة حلب شمالي سوريا، وفق مصدر في الشرطة السورية.

وقال المصدر، اليوم الخميس، إن "المجموعات المسلحة في منطقة الليرمون شمال غرب حلب أطلقت قذيفتي هاون سقطت إحداها على شارع النيل أدت إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "القذيفة الثانية سقطت في حي الخالدية وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

فيما قال رئيس الطبابة الشرعية بحلب، هاشم شلاش إن الاستهداف أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إضافة إلى إصابة 12 شخصا نقلوا إلى مستشفيات مدينة حلب لتلقي العلاج، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الحرجة بين المصابين، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة لحقت بالمباني المجاورة، واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في المنطقة، وفقا للوكالة.

وتسيطر عدة مجموعات مسلحة منتمية لـ"هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" على شريط واسع من الأطراف الشمالية لمدينة حلب امتدادا من "ضهرة عبد ربه"، مرورا بالصالات الصناعية بالليرمون وأطراف جمعية الزهراء وصولا إلى الأطراف الغربية لمدينة حلب.

لمصدر: سبوتنيك