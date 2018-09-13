مسؤول عراقي ينفي لـRT إزالة اسم "الجزائر" من ساحات وشوارع بغداد

نفى عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، أنباء تحدثت عن إزالة "اسم الجزائر" من ساحات وشوارع في بغداد ردا على هتافات مشجعين جزائريين مجدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونقلت RT عن الربيعي قوله إن "مجلس محافظة بغداد لم يغير ولن يقرر تغيير تسمية أي ساحة أو شارع يحمل اسم الجزائر أو إحدى محافظاتها"، مؤكدا أن "العراق يكن كل الاحترام للجزائر وتاريخها، ولا يتعامل بردة الفعل التي تسيء للعلاقات بين البلدين".

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وقال إن "مجموعة صغيرة من المشجعين لا تمثل الرأي العام الجزائري، كما أن العراق دولة تتعامل بطريقة مؤسساتية ولا يمكن أن تتأثر ببعض الهتافات أو الأقاويل التي لا تخلق التواصل بين البلدين".

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تغيير ساحة وهران في حي "مدينة الصدر" شرقي بغداد، إلى ساحة الصقور نسبة لنادي القوة الجوية، وتغيير شارع "الجزائر" في حي "مدينة الحرية" غربي العاصمة الى اسم آخر.

المصدر: RT