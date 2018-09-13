سفير قطر ينقل رسالة من تميم إلى عباس

نقل سفير قطر محمد العمادي، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة شفهية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها دعم جهود المصالحة الفلسطينية والوقوف مع الشرعية الفلسطينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استقبل عباس في مقر رئاسته في مدينة رام الله، العمادي، مثمنا "موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وتقدمت القاهرة منتصف يوليو الماضي، بمبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتولي وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليها.

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ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها في القاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.

المصدر: وكالات