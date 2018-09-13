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مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة في جريمة "الرحاب"

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مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة في جريمة
elwatannews
المتهمة بقتل خطيبها في الرحاب
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كشف الطب الشرعي في مصر عن مفاجأة في قضية مريبة، أصابت الشارع المصري بالذعر حيث قتل شاب على يد والد خطيبته و5 آخرين في مدينة الرحاب.

وتسلمت النيابة العامة  تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة خطيبة المجني عليه بعد أن استدرجته للشقة ليقتله والدها، حيث زعمت أن الشاب تعدى عليها جنسيا، وهذا هو السبب الرئيسي لقتله.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الفتاة عذراء، نافيا تعرضها لأي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي.

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وأكدت التحقيقات قيام والد خطيبة المجني عليه بالاشتراك مع ابنته و4 آخرين في ارتكاب الجريمة باستدراج المجني عليه إلى الشقة وتكبيله وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقوا جثته داخل حفرة جهزت داخل مطبخ الشقة قبل ارتكاب الجريمة، وقام المتهم الرئيسي بإلقاء الفحم ومواد خرسانية لإخفاء معالم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو اكتشاف المجني عليه هوية المتهم المزورة، وهروبه من أحكام صادرة ضده في قضايا مخدرات وتزوير منذ 20 سنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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