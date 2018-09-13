مجلس الأمن يمدد لبعثته الأممية في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عاما آخر حتى الـ 15 سبتمبر عام 2019.

وينص القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع على أن مهام البعثة تتمثل في دعم العملية السياسية في ليبيا والمساعدة في إجراء الانتخابات ومتابعة مراعاة حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة، ودعم الجهود لعودة الأمن إلى البلاد.

ويؤكد القرار على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون ذات مصداقية.

ولم يحدد القرار أي موعد لإجراء الانتخابات، لكن فرنسا كانت تصر على إجراء الانتخابات في ليبيا يوم الـ 10 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن تحديد الـ 10 من ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تم الاتفاق عليه أثناء اجتماع الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة في باريس يوم الـ 29 مايو الماضي.

المصدر: وكالات