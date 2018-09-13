المخابرات العامة الأردنية تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي لخلية السلط

كشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن تفاصيل مخطط خلية الفحيص الإرهابية واعترافات عناصرها الذين ألقي القبض عليهم، إثر مداهمة أمنية مشتركة، لوكرهم في مدينة السلط.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التحقيقات بينت أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في عدد من مناطق المملكة بعد تنفيذهم لعملية الفحيص الإرهابية مباشرة.

كما أوضحت تحقيقات المخابرات الأردنية أن الخلية كانت تستهدف مراكز ودوريات أمنية ومدنيين إلا أن سرعة الكشف عنها من قبل دائرة المخابرات العامة وتعاون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حال دون ذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر الخلية هم من معتنقي حديثا الفكر التكفيري الذي يروج له تنظيم "داعش".

المصدر: (بترا)