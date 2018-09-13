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إصابة سعودية جراء سقوط قذيفة على نجران

أخبار العالم العربي

إصابة سعودية جراء سقوط قذيفة على نجران
Reuters Faisal Nasser
دورية سعودية قرب الحدود مع اليمن أرشيف
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أصيبت مواطنة سعودية، اليوم الخميس، جراء سقوط قذيفة، مصدرها الأراضي اليمنية، على نجران جنوبي غرب المملكة العربية السعودية.

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وأعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبد الخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني تلقوا فجر اليوم، بلاغا عن سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون، من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران.

وأفاد القحطاني أن القذيفة انفجرت، وتسببت بإصابة مواطنة، نقلت إلى المستشفى.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية، أطلقت، منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية، عملياته ضدها، في مارس 2015، عشرات القذائف الصاروخية على الأراضي السعودية.

وتسبب سقوط هذه القذائف، بمقتل وإصابة العديد من السعوديين، والأجانب المقيمين قرب منطقة الشريط الحدودي بين البلدين.

المصدر: "عكاظ"

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