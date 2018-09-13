القضاء العراقي يأمر بالقبض على محافظ البصرة

أصدرت محكمة عراقية مذكرة قبض بحق محافظ البصرة، أسعد العيداني، وفق المادة 433 من قانون العقوبات، والتي تخص "القذف والتشهير".

وتداولت وسائل الإعلام نسخة عن مذكرة القبض الصادرة عن "محكمة تحقيق" مدينة بعقوبة، شرق بغداد.

ووفقا لتلك المصادر، فإن وزارة الداخلية العراقية وقائد شرطة البصرة، رفعا دعوى قضائية ضد المحافظ.

ولا تزال البصرة تعيش توترا على خلفية خروج عشرات التظاهرات الغاضبة، خلال الأسابيع المنصرمة، احتجاجا على البطالة والفساد الإداري، إلى جانب انهيار البنى التحتية.

المصدر: وكالات